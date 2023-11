Taekwondo, Italia inizia con 3 medaglie in forme europee e freestyle

La squadra italiana ha iniziato nel migliore dei modi i Campionati europei di Forme e Freestyle 2023, in corso ad Innsbruck (Austria), conquistando due medaglie d'oro e una di bronzo nella prima giornata di gare. Nel Freestyle - Individual, Beatrice Coradeschi è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Under17, regalando all'Italia la prima medaglia d'oro dell'evento. Nella stessa disciplina, ma nella categoria Pair Over17, la coppia Giuditta Carlini e Alessandro Rizza ha mostrato sinergia e intesa, conquistando il secondo oro. La giornata è stata impreziosita dal bronzo ottenuto da Nicolas Achilli nel Poomsae - Individual Cadet, confermando il talento emergente degli atleti italiani. Pur non avendo raggiunto la finale, altri atleti hanno dimostrato grinta e potenziale: Greta Mascherino si è classificata al settimo posto nella categoria Cadet, e la coppia Miriam Apicella e Matteo Compagnone ha lottato fino alla fine, uscendo di scena al primo turno nella categoria Junior Pair. Giulia Simonelli e Nicolò Botrugno, dopo essere stati fermati al primo turno nelle rispettive categorie Under30, guardano già verso le future competizioni. Il freestyler Federico Serain, nella categoria Under 17, ha concluso la sua prova al quinto posto, lasciando intendere che il futuro ha in serbo grandi opportunità per il giovane atleta.