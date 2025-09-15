Acquista il giornale
Tamberi dopo il flop di Tokyo "ve lo prometto, tornerò"

di Redazione Sport
15 settembre 2025
"Tornerò. Ve lo prometto, tornerò": è il messaggio che Gianmarco Tamberi, oro olimpico del salto in alto a Tokyo 2020, posta sul suo profilo Instagram all'indomani della forte delusione per la mancata qualificazione alla finale dell'alto ai Mondiali, in corso sempre a Tokyo. A 33 anni, l'azzurro ha deciso di proseguire fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, e nonostante il flop di ieri non ha rinunciato al suo obiettivo.

