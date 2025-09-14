Tamberi "ho fatto un risultato pietoso, mi spiace"

"Mi dispiace. Oggi le sensazioni erano buone. Ho fatto un risultato pietoso, quindi è giusto così". Gianmarco Tamberi dopo l'esclusione dalla gara di salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo.

"Ho finito l'anno scorso con zero voglia di andare avanti, avrei voluto una quarta prova per provarci. So che i bassi possono servire per ripartire però fa male. Vorrei tornare a casa dalle mie donne che mi faranno passare questo brutto stato. Mi sono presentato con condizioni tutt'altro che buone ma sapevo di potere saltare oltre i 2,30 altrimenti non avrei lasciato in Italia la mia bambina di 20 giorni. Mi sento uno schifo".