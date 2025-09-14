Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Tamberi "ho fatto un risultato pietoso, mi spiace"

"Sensazioni erano buone. Pensavo di poter saltare almeno 2,30"

di Redazione Sport
14 settembre 2025
"Mi dispiace. Oggi le sensazioni erano buone. Ho fatto un risultato pietoso, quindi è giusto così". Gianmarco Tamberi dopo l'esclusione dalla gara di salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo.

"Ho finito l'anno scorso con zero voglia di andare avanti, avrei voluto una quarta prova per provarci. So che i bassi possono servire per ripartire però fa male. Vorrei tornare a casa dalle mie donne che mi faranno passare questo brutto stato. Mi sono presentato con condizioni tutt'altro che buone ma sapevo di potere saltare oltre i 2,30 altrimenti non avrei lasciato in Italia la mia bambina di 20 giorni. Mi sento uno schifo".

