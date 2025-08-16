Acquista il giornale
Tamberi 'Mondiali Tokyo? Non lo so, sono molto indietro

'Ho cominciato tardi la preparazione. Non deciderò da solo'

di Redazione Sport
16 agosto 2025
"I Mondiali di Tokyo? Non lo so, è complicato. Quest'anno ho iniziato molto tardi la preparazione, la riabilitazione al ginocchio ha preso la maggior parte del tempo. Sono molto indietro e lo vedo nella tecnica: anche se riuscissi a metterci tanto di più, non so fino a che punto e non vorrei fosse una forzatura andare ai Mondiali. Lo deciderò ma non subito dopo una gara, e non da solo". Così 'Gimbo' Tamberi dopo la prova di oggi in cui si è piazzato all'11/o posto nella gara del meeting di Diamond League a Chorzow.

