Targa Valentino Mazzola, distrutta, ma resta nella storia

Una targa può essere vandalizzata anche 100 volte, ma Valentino Mazzola rimarrà per sempre nella storia del calcio italiano, un patrimonio di tutti. I vandali, invece, rimarranno tali, persone prive di dignità e valori, una vergogna per tutti. Lo scrive il Torino su X, dopo che la targa in marmo, posta in piazza Galimberti, è stata distrutta da ignoti vandali nella notte scorsa. La targa era stata appena rimessa dopo un precedente atto di vandalismo. Il parco era stato intitolato a Valentino Mazzola il 4 maggio scorso, in occasione del 74/o anniversario della tragedia di Superga.