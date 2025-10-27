Tas ripristina 3/o posto Perini, De Sanctis 'ora il bronzo'

"Una volta acquisiti gli atti scriviamo all'Ipc (il comitato paralimpico internazionale, ndr), l'importante era la sentenza e l'accoglimento". Il presidente del Cip, Giunio De Sanctis - al telefono con l'ANSA - esprime tutta la sua soddisfazione per la decisione del Tas che ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico per l'atleta azzurro Giacomo Perini che ripristina ufficialmente il terzo posto dell'azzurro nella finale del canottaggio PR1 M1x. "Noi ora chiederemo il bronzo all'Ipc. Questa sentenza ripristina lo status quo, la medaglia - aggiunge De Sanctis - l'ha conseguita sul campo e il motivo per cui era stata tolta è decaduto. Siamo molto contenti, dopo 16 anni il canottaggio paralimpico torna sul podio. L'ultima volta fu a Pechino, allora conquistammo l'oro".