Tennis: a Milano presentata la 'Fondazione Jannik Sinner'

di Redazione Sport
19 settembre 2025
Jannik Sinner ha lanciato ufficialmente la Fondazione che porta il suo nome in occasione di un evento a Milano. Con il campione di tennis, ieri sera, il presidente della Fondazione Alex Vittur, il membro del consiglio direttivo Stefano Domenicali e la direttrice Christina Tauber, insieme a oltre 100 ospiti. Oltre a Vittur, il CdA della Fondazione include Stefano Domenicali e Luca Maestri.

La Fondazione Jannik Sinner si propone di sostenere l'istruzione infantile e ampliare l'accesso allo sport sostenendo organizzazioni sportive, progetti scolastici e iniziative comunitarie. "Sono stato fortunato a coltivare la mia passione attraverso il tennis, ma so che milioni di bambini non hanno mai la possibilità di realizzare i propri sogni perché non hanno accesso alla scuola - ha dichiarato Sinner sul palco - Insieme ad Alex, parlavamo della creazione di una fondazione da molti anni. Stasera, qui, vedo che il progetto è finalmente vivo e noi siamo pronti ad aiutare i bambini a realizzare i loro sogni".

Nel campo dello sport, è stata annunciata la prima partnership con Südtirol Sporthilfe, organizzazione no-profit con sede in Alto Adige, provincia natale di Sinner, che supporta i giovani atleti offrendo finanziamenti, tutoraggio e opportunità di sviluppo.

