Tennis: Alcaraz batte Zverev ed è in finale a Cincinnati

Lo spagnolo si impone in due set, per il tedesco problemi fisici

di Redazione Sport
17 agosto 2025
Carlos Alcaraz batte in due set Alexander Zverev e si qualifica per la finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove affronterà ancora una volta Jannik Sinner. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un match fortemente condizionato dalle condizioni fisiche di Zverev nel corso del secondo set.

Jannik Sinner

