Tennis: Alcaraz, 'fatto un lavoro stupendo, grazie al team'

"Prima di tutto voglio fare in complimenti a Zverev per il suo altissimo livello raggiunto dopo l'infortunio. Sono certo che potrai vincere questo torneo in futuro. Ringrazio i miei allenatori, abbiamo fatto un lavoro stupendo". Queste le prime parole di un Carlos Alcaraz commosso dopo aver conquistato il Roland Garros 2024 a Parigi e ascoltato nella cerimonia di premiazione l'ino Nazionale spagnolo. "Sono grato al mio team che dà tutto per farmi crescere, siete una famiglia. E saluto e ringrazio la mia famiglia è bellissimo vedervi qui".