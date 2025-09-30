Tennis: Alcaraz "problemi fisici, non farò torneo di Shanghai"

Carlos Alcaraz ha bisogno di riposo e quindi ha deciso di rinunciare alla partecipazione al Masters 1000 di Shanghai, al via domani. L'annuncio del n.1 al mondo è arrivato a poche ore dalla vittoria nell'Atp 500 di Tokyo, dove ha giocato con una caviglia non in ordine per un infortunio nel match d'apertura.

"Sono molto deluso di annunciare che non potrò giocare il Rolex Shanghai Masters quest'anno a causa di problemi fisici. Col mio team abbiamo valutato che la cosa migliore per me è fermarsi e riposare", ha scritto su Instagram lo spagnolo, che dovrebbe tornare in campo al Six Kings Slam di Riad, il ricchissimo torneo-esibizione a inviti che comincerà dal 15 al 18 ottobre.