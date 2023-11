Tennis: Alcaraz promette di fermare Djokovic '2024 anno super'

Una prima parte di stagione da dominatore, poi una frenata. Carlos Alcaraz promette un 2024 "pieno di energia, intenso e con molte vittorie" con l'obiettivo di "impedire" a Djokovic di dominare la prossima stagione. Il tennista numero 2 del mondo, alle spalle del serbo, ha assicurato che farà di tutto per riprendersi lo scettro. "Djokovic ha detto che è pronto a vincere i quattro tornei del Grande Slam e l'oro olimpico, ma noi siamo qui per fermarlo", ha detto il giocatore in Messico, dove è atteso pe runa partita-esibizione. Vincitore di sei tornei nel 2023, incluso Wimbledon, dove ha sconfitto proprio Djokovic in finale, Alcaraz ha avuto una seconda parte di stagione piuttosto deludente, non riuscendo a vincere un altro torneo. "La prima parte della mia stagione è stata spettacolare, ma dopo Wimbledon ho avuto un periodo un po' negativo - ha ammesso Alcaraz -. Ma penso che sia normale e devo imparare da queste situazioni". Il giovane spagnolo a chi lo critica ha detto "di preparare le tv e di seguirla nel 2024, perché sarà un anno pieno di energia e di bei momenti, ci alleneremo e lotteremo per essere allo stesso livello o addirittura migliore di quest'anno". A 20 anni, con 12 titoli Atp vinti, Alcaraz dice di non essere cambiato: "Sono sempre lo stesso ragazzo, essere famoso non cambierà la mia personalità o l'uomo che sono, anche con tutte le aspettative delle persone che mi paragonano a Federer o Rafa (Nadal, ndr)".