Tennis: altro cambio per Berrettini, si separa dal coach Roig

Ancora un cambio di 'panchina' per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro dopo nemmeno undici mesi si separa dal coach spagnolo Francisco Roig, che aveva preso il posto dello storico Vincenzo Santopadre. "Volevo comunicare che io e Francisco Roig abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale - ha scritto Berrettini in una storia su Instagram -. Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest'anno, l'impegno e i risultati ottenuti. E' stata un'esperienza professionale che mi ha fatto crescere tantissimo sia in campo che fuori. Gli auguro il meglio per il futuro e gli faccio un grosso in bocca al lupo". Il tennista romano, dopo aver chiuso con Santopadre (che lo guidava dal 2011) nell'ottobre dello scorso anno al termine di un anno decisamente poco fortunato anche a causa degli infortuni, aveva scelto come nuovo allenatore proprio il tecnico di Barcellona che aveva seguito da vicino Rafa Nadal.