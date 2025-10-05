Tennis: Anisimova vince il Wta 1000 di Pechino

Amanda Anisimova ha vinto il "China Open" di Pechino, penultimo WTA 1000 della stagione. In finale la statunitense ha battuto in tre set, 6-0 2-6 6-2, in poco più di un'ora e tre quarti di partita, la ceca Linda Noskova, n.27 del ranking e 26 del seeding, conquistando il suo quarto titolo WTA in carriera, il secondo da "1000" dopo quello vinto a Doha lo scorso febbraio.