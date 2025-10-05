Tennis: Anisimova vince il Wta 1000 di Pechino
In finale la statunitense ha battuto la ceca Linda Noskova
Amanda Anisimova ha vinto il "China Open" di Pechino, penultimo WTA 1000 della stagione. In finale la statunitense ha battuto in tre set, 6-0 2-6 6-2, in poco più di un'ora e tre quarti di partita, la ceca Linda Noskova, n.27 del ranking e 26 del seeding, conquistando il suo quarto titolo WTA in carriera, il secondo da "1000" dopo quello vinto a Doha lo scorso febbraio.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su