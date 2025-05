Si ferma ai quarti l'avventura di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro è stato battuto da Jack Draper in due set con il punteggio di 6-0, 6-4 in un'ora e 16 minuti di gioco. Il britannico, che sale al n.5 del ranking, vola in semifinale dove affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Diallo.