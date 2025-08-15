Tennis: Atmane batte Rune, ora Sinner in semifinale a Cincinnati

Sarà Terence Atmane, e non Holger Rune, a sfidare Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Il 23enne francese ha battuto a sorpresa il campione danese con un netto 6-2 6-3 in un'ora e 13 minuti di gioco. Numero 136 della classifica Atp è un mancino in forte ascesa: nel torneo dell'Ohio, prima di Rune, ha eliminato Taylor Fritz.

"Non credo che le parole possano descrivere come mi sento in questo momento - ha detto il francese dopo il 6-2 6-3 a Rune - e tutto è davvero pazzesco, a dire il vero. Non riesco a crederci. Essere qui in semifinale di un Masters 1000, entrare nella top 100 Atp e ancora di più con la vittoria di stasera... significa anche un sacco di soldi per me, qualcosa che sarà molto utile per la mia carriera. Sono molto emozionato per ciò che sto vivendo".