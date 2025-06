Un'altra vittoria per Carlos Alcaraz: dopo Roma e il Roland Garros, il n.2 del mondo trionfa anche a Londra, nel torneo del Queen's che fa tradizionalmente da anticipo di Wimbledon. Sull'erba londinese, Alcaraz ha battuto in finale il ceko Jiri Lehecka in tre set: 7-5, 6-7 (5-7), 6-2