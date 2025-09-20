Tennis: battuto Prizmic, Musetti ai quarti al torneo di Chengdu
L'azzurro si impone in tre set, prossimo avversario Basilashvili
Lorenzo Musetti avanza ai quarti del torneo Atp 250 di Chengdu. Il tennista azzurro n.9 ha battuto in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-2, il giovane croato Dino Prismic (n.121 del ranking). "Sono partito con un po' di tensione ma penso sia normale - le parole del carrarino -. Il primo match in Cina è sempre complicato tra jet leg e diverse condizioni ambientali. Ma devo dare merito al mio avversario che ha giocato davvero bene. Nel terzo set sono riuscito a giocare alla mia maniera comandando gli scambi ed ho portato a casa la partita. Il mio obiettivo è provare a far meglio della finale dello scorso anno". Al prossimo turno (domani) Musetti sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili.
