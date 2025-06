Tennis: Berlino, Wang raggiunge Vondrousova in finale

Zavorrata da un anno da un infortunio alla spalla sinistra, la ceca Marketa Vondrousova ha raggiunto la finale di un torneo, il WTA 500 di Berlino, sull'erba, per la prima volta dalla vittoria a Wimbledon nel 2023. Domani punterà al terzo titolo nel circuito WTA dopo quello di Bienne (Svizzera) del 2017 e soprattutto al trionfo a Wimbledon. Affronterà la cinese Wang Xinyu, numero 49 del mondo e qualificata a Berlino, che ha sconfitto in due set per 6-4, 6-1 la numero 20 del mondo, la russa Liudmila Samsonova. Wang giocherà la sua prima finale singolare nel tour all'età di 23 anni.

Dopo essere scesa dal sesto al 164mo posto nel ranking mondiale in un anno, Vondrousova si è lasciata alle spalle i problemi alla spalla, ancora fasciata, questa settimana per battere la numero 1 del ranking, la bielorussa Aryna Sabalenka, in due set.