Tennis: Berrettini torna a vincere, avanza al torneo di Tokyo

Matteo Berrettini rompe il digiuno di vittorie. Il tennista azzurro ha cominciato bene l'avventura nell'ATP 500 di Tokyo, battendo al primo turno in due set lo spagnolo Jaume Munar, con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 36 minuti di gioco. E' la prima partita vinta dopo oltre quattro mesi, ovvero dal successo all'esordio su Jacob Fearnley agli Internazionali di Roma. Agli ottavi Berrettini è atteso dal vincente del match tra Casper Ruud, testa di serie numero 4, e la wild card giapponese Shintaro Mochizuki (106 Atp).