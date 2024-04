Tennis: Binaghi, a Roma wild card per Berrettini e Fognini

"Daremo una wild card per il tabellone principale a Matteo Berrettini e Fabio Fognini" agli Internazionali d'Italia. La promessa è arrivata dal presidente della Federtennis e Padel, Angelo Binaghi, nel corso dell'intervista a Storie Italiane, su Rai 1. Berrettini, romano, ha giocato cinque volte il torneo di casa, l'ultima nel 2021, con un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte. Il miglior risultato è il quarto di finale del 2020 perso contro il norvegese Casper Ruud dopo le vittorie sull'argentino Federico Coria e Stefano Travaglia. Fognini ha giocato 17 volte in carriera gli Internazionali d'Italia, vincendo 15 delle 31 partite disputate. Ha raggiunto come miglior risultato i quarti di finale nel 2018. Ha giocato anche tre ottavi di finale nel 2015, 2017 e 2019. Berrettini e Fognini si aggiungono così ai sette italiani già sicuri per classifica di un posto nel main draw nel torneo maschile: Jannik Sinner (numero 2 del mondo), Lorenzo Musetti (24), Matteo Arnaldi (38), Lorenzo Sonego (57), Flavio Cobolli (63), Luciano Darderi (64) e Luca Nardi (76).