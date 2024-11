Tennis: BJ King Cup; 2-1 al Giappone, Italia in semifinale

L'Italia si è qualificata per le semifinali della Billie Jean King Cup di tennis in corso a Malaga. A portare il punto decisivo nella sfida dei quarti cotro il Giappone è stato il doppio Errani-Paolini che ha superato in due set, con il punteggio di 6-3 6-4 la coppia nipponica formata da Aoyama e Hozumi. Le azzurre, lunedì pomeriggio, affronteranno la vincente della sfida tra Polonia e Repubblica Ceca.