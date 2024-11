Tennis: BJ King Cup; Cocciaretto ko, Giappone-Italia 1-0

Parte in salita l'avventura dell'Italia nelle Finals di Billie Jean King Cup in corso a Malaga. Le azzurre finaliste della scorsa edizione hanno perso il primo singolare dei quarti di finale contro il Giappone, ceduto in tre set da Elisabetta Cocciaretto nei confronti di Ena Shibahara col punteggio di 3-6 6-4 6-4. A seguire l'altro singolare, quello tra Jasmine Paolini e Moyuka Uchijima.