Tennis: Bj King Cup, Italia in finale

Sara Errani e Jasmine Paolini battono 7-5 7-5 nel doppio Katarzyna Kawa e Iga Swiatek, portando l'Italia in finale alla Billie Jean King Cup. La coppia italiana ha eliminato la squadra polacca guidata dalla numero 2 del tennis al mondo Swiatek conquistando a Malaga la seconda finale azzurra consecutiva della ex Fed Cup, dopo quella persa nel 2023 contro il Canada. Le giocatrici di Tathiana Garbin hanno vinto una partita di singolare e quella decisiva di doppio battendo così la Polonia 2-1. Ora affronteranno per il titolo la Slovacchia o la Gran Bretagna, che si sfideranno oggi nella seconda semifinale.