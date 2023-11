Tennis: B.J. King Cup, Italia avanti 2-0 sulla Francia

Italia avanti sulla Francia alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si stanno disputando a Siviglia. Nel secondo singolare Jasmine Paolini, n.30 Wta, ha battuto per 7-6 5-7 6-4, Caroline Garcia, n.20 del ranking. In doppio la coppia italiana Elisabetta Cocciaretto-Martina Trevisan se la vedrà contro Caroline Garcia-Kiki Mladenovic per chiudere la sfida. Le scelte delle coppie possono però cambiare prima dell'incontro.