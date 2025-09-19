Acquista il giornale
Tennis: BJK Cup; Paolini vince, Italia-Ucraina 1-1

Svitolina cede in tre set, la semifinale prosegue col doppio

di Redazione Sport
19 settembre 2025
Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini batte in rimonta Elena Svitolina e riporta in equilibrio la semifinale di Billie Jean King Cup tra Italia e Ucraina. Alla Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, l'azzurra ha perso il primo set per 6-3 e vinto i successivi due per 6-4, 6-4. Sarà il match di doppio a decidere chi andrà in finale.

