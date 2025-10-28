Tennis: Cocciaretto va avanti al Wta 250 di Janxi
Azzurra al secondo turno dopo ritiro Osorio
Esordio positivo per Elisabetta Cocciaretto, l'unica azzurra in gara nel Jianxi Open, un WTA 250, sul cemento del Jiujiang International Tennis Center della città cinese. La 24enne di Fermo, n.89 WTA, reduce dai quarti a Guangzhou, ha superato al primo turno la colombiana Camila Osorio, n.80 del ranking e settima favorita del seeding, ritiratasi per un problema fisico sul punteggio di 6-2 3-0 in favore della giocatrice marchigiana dopo appena 50 minuti di partita.
Al secondo turno Cocciaretto troverà dall'altra parte della rete l'austriaca Lilli Tagger, n.235 WTA, in tabellone grazie ad una wild card. Nessun precedente tra le due tenniste.
