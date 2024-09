Tennis: Davis, il Belgio supera l'Olanda 2-1, decisivo il doppio

Il Belgio batte a sorpresa l'Olanda nella prima giornata del Gruppo A di Coppa Davis, quello dell'Italia, che si disputa a Bologna. Decisivo il punto conquistato dal doppio belga composto da Sander Gille e Joran Vliegen che si è imposto su Robin Haase e Wesley Koolhof per 4-6, 7-6 (7-5), 6-4. Negli incontri precedenti Botic Van de Zandschulp (Ola) ha battuto Raphael Collignon (Bel) per 7-5, 7-6 (7/6); mentre Zizou Bergs (Bel) si è imposto su Tallon Griekspoor (Ola) per 6-2, 6-7 (2-7), 6-3 dando il via alla rimonta belga. Domani, a Bologna, l'Italia affronterà il Brasile.