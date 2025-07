Tennis: Djokovic batte Kecmanovic, 100ma gara vinta a Wimbledon

Novak Djokovic ha conquistato la sua 100esima vittoria a Wimbledon: il campione serbo si impone sul connazionale Miomir Kecmanovic e rimane in pista per conquistare il record del 25mo Slam. Sette volte campione sul prato inglese, Djokovic sta dimostrando di essere un candidato credibile per la sua prima vittoria in uno Slam dal 2023. Il 38enne ha perso solo 12 partite nelle sue ultime due partite dopo aver vinto 6-3, 6-0, 6-4 in poco meno di due ore.

Le 100 vittorie di Djokovic lo mettono dietro solo alle 105 vittorie di Roger Federer nel gioco maschile e al record assoluto di 120 della nove volte vincitrice Martina Navratilova. La sua energia potrebbe rivelarsi vitale nella seconda settimana con il possibile incontro con Jannik Sinner in semifinale. Intanto l'11 luglio affronterà l'australiano Alex de Minaur.