Tennis: Djokovic "che emozione tornare a Indian Wells"

Per Novak Djokovic, assente dai campi dalla semifinale persa a Melbourne contro Jannik Sinner a gennaio, quello di Indian Wells sarà un ritorno a distanza di 5 anni dall'ultima presenza, con l'obiettivo di centrare il sesto titolo a Tennis Paradise. "Mi sono allenato bene, sono arrivato a Los Angeles in anticipo così da farmi trovare preparato" ha detto in conferenza stampa il n.1 del mondo. "In Australia non credo di aver giocato il mio miglior tennis, cosa che invece è riuscita a Jannik che in semifinale è stato di gran lunga più bravo di me. E poi dopo quel successo è riuscito a rimontare in finale e a vincere il suo primo Major. Un trionfo assolutamente meritato" ha sottolineato il campione serbo. E' "triste per il torneo" che Rafa Nadal si sia dovuto ritirare, ha aggiunto Djokovic, felice di essere di nuovo a Indian Wells, dove ha vinto nel 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016: "E' una gran bella sensazione, c'é un motivo perché si chiama Tennis Paradise. Per noi giocatori, e per il pubblico è un'esperienza molto bella. Ero emozionato all'idea di tornare qui, mancavo da cinque anni e il tempo corre davvero veloce".