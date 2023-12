Tennis: Djokovic polemico su premi coach Atp 'primato non basta'

Non è andata giù la scelta del coach of the year Atp a Novak Djokovic che non ha proprio apprezzato i premi conferiti ai tecnici di Jannik Sinner. In una delle ultime storie su Instagram il numero uno del tennis mondiale prima si complimenta con Cahill e Vignozzi (coach dell'altoatesino) ma poi aggiunge rivolgendosi al suo allenatore Ivanisevic: "Goran, immagino che dovremo vincere 4 Slam su 4 affinché tu possa (forse) essere considerato allenatore dell'anno. Finire l'anno con il primo posto, GS (Golden Slam, ndr) e WTF e fare la storia di questo sport non è abbastanza, mio ;;caro allenatore".