Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha. Il romano ha battuto in tre set l'olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 in due ore e 26 minuti di gioco. Nei quarti, domani pomeriggio, Berrettini affronterà Jack Draper.