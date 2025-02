Tennis: Doha; Berrettini ko ai quarti, Draper in semifinale

Si ferma ai quarti la corsa di Matteo Berretti al torneo Atp 500 di Doha. L'italiano, sotto gli occhi di un tifoso d'eccezione come Valentino Rossi, è stato battuto 4-6 6-4 6-3 dal britannico Jack Draper che va in semifinale. Ad attenderlo il ceco Jiril Lehecka che ha eliminato Carlos Alcaraz. Berrettini è stato in partita fino al 4-4 del secondo set per poi attendersi alla maggiore tenuta fisica del mancino britannico.