Tennis: dopo oltre 20 anni torna l'Hong Kong Open

Il numero cinque del mondo Andrey Rublev sarà la stella degli Hong Kong Open, torneo dell'ATP Tour che torna dopo più di 20 anni. Il 26enne russo sarà affiancato dallo statunitense Frances Tiafoe e dal connazionale Karen Khachanov, per l'evento in programma dal 1 al 7 gennaio al Victoria Park, un importante occasione di avvicinamento agli Open d'Australia. Gli uomini hanno gareggiato l'ultima volta all'Hong Kong Open nel 2002 e tra gli ex vincitori di questo torneo figurano campioni come Pete Sampras, Andre Agassi, Pat Cash, Ivan Lendl e Jimmy Connors. L'australiano Rod Laver vinse l'edizione inaugurale nel 1973.