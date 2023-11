Tennis: dopo rugby e "pallone d'oro, Djokovic in campo a Parigi

"È bello sfruttare le opportunità quando ho il torneo nella città in cui si svolgono alcuni grandi eventi sportivi come le finali della coppa del Mondo di rugby e, ovviamente, il Pallone d'Oro": reduce dalla premiazione di France Football al migliore calciatore e dalla finale dei mondiali dello sport con la palla ovale, eventi spoltisi a Parigi, Novak Djokovic torna in campo oggi proprio nella capitale francese, dopo sei settimane dall'ultimo impegno in Coppa Davis lo scorso settembre a Valencia. Il numero 1 del ranking Atp giocherà nel pomeriggio in doppio con il connazionale Miomir Kecmanovic contro la coppia formata da Jannik Sinner-Stan Wawrinka. Il tennista serbo ieri ha consegnato il Pallone d'oro femminile alla spagnola Aitana Bonmati: "Lo sport con cui sono cresciuto è stato proprio il calcio, a 9-10 anni ci giocavo ogni singolo giorno... E sono rimasto incerto se scegliere fra quello e il tennis, poi ho scelto il tennis. Non so se sia stata una buona scelta, ma penso di sì", ha detto conquistandosi l'applauso della sala. Il 36enne tennista, che inizia la sua settimana numero 397 in vetta alla classifica Atp, ha disertato i tornei asiatici per preservare le forze proprio in vista del torneo Atp 1000 di Paris Bercy, delle Atp Finals di Torino e delle Finali di Davis a Malaga.