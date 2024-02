Si ferma agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Dubai Lorenzo Sonego, battuto dal russo Daniil Medvedev in tre set, 3-6, 6-3, 6-3 in 2 ore di gioco. Impeccabile Sonego nel primo set poi alla distanza sono uscite le qualità di Medvedev che non ha più sbagliato ed è cresciuto nel rendimento al servizio.