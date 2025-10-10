Tennis: eliminato De Minaur, Medvedev in semifinale a Shanghai

Daniil Medvedev batte ancora caldo e guai e vola in semifinale a Shanghai. Il russo ha battuto in due set il n.7 del mondo Alex De Minaur col punteggio di 6-4 6-4 in poco meno di due ore di gioco. "Ero stanchissimo ma sapevo che con Alex, così come accaduto contro Lerner, ci sarebbero stati lunghi scambi: nel terzo o quarto game ce ne sono stati un paio e pensavo che sarebbe finita col diventare una giornata molto lunga ma sono felice di come sono riuscito a giocare - ha detto Medvedev, costretto a ritirarsi a Pechino una settimana fa -. Nei momenti chiave sono rimasto concentrato e ho colpito bene mettendogli molta pressione. Il secondo set è stato tirato ma il meglio sono riuscito a conservarlo per la fine e sono molto soddisfatto del mio livello". Ora lo attende la sorpresa del torneo, il francese Arthur Rinderknech che ha eliminato il canadese Aliassime.