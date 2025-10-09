Acquista il giornale
Tennis: Errani-Paolini rinunciano al doppio a Wuhan

Le due azzurre sono reduci dal successo a Pechino

di Redazione Sport
9 ottobre 2025
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno deciso di rinunciare a partecipare al torneo di doppio femminile al Wta 1000 di Wuhan, in Cina, dove dovevano debuttare direttamente agli ottavi contro la coppia formata dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yue Yuan.

Le azzurre erano prime teste di serie ma sono anche saldamente prime nella Race to Riad, così la mancata partecipazione non pesa, soprattutto dopo la vittoria appena ottenuta a Pechino, quarti titolo stagionale per loro. La toscana, inoltre, sta partecipando al torneo di singolare, in cui qualche ora fa aveva ottenuto l'accesso ai quarti di finale, approfittando del ritiro nel terzo set della danese Clara Tauson.

