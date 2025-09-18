Tennis: esordio ok per Sonego, avanza al 2/o turno a Chengdu

Esordio positivo per Lorenzo Sonego nel "Chengdu Open", ATP 250 di scena nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. Il 30enne di Torino, n.44 ATP ed ottava testa di serie, ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-1, in due ore e dieci minuti di gioco, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n.72 del ranking. Perso un primo set a causa di un break nel settimo gioco, il piemontese negli altri due parziali ha concesso poco o nulla al 23enne di Buenos Aires, mai affrontato prima in carriera. Al secondo turno Sonego troverà dall'altra parte della rete lo statunitense Marcos Giron, n.50.

In tabellone ci sono altri due azzurri. A guidare il seeding è Lorenzo Musetti, finalista dodici mesi fa: il 23enne di Carrara, n.9 ATP, a caccia di punti per Torino, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il croato Dino Prizmic. Bye all'esordio anche per Luciano Darderi, seconda testa di serie: il 23enne di Villa Gesell, n.30 ATP, esordirà direttamente al secondo turno contro il cileno Alejandro Tabilo, n.112 ATP, proveniente dalle qualificazioni.