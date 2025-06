Eliminazione al primo turno del torneo di Halle, in Germania, per Luciano Darderi. L'azzurro è stato battuto in tre set dal greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 3-6 7-6. Al turno successivo Tsitsipas affronterà l'argentino Francisco Cerundolo (testa di serie numero 5) o lo statunitense Alex Michelsen.