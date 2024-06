Tennis: Halle; doppio Bolelli-Vavassori in semifinale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale all'Atp 500 di Halle, in Germania. I due azzurri, primi favoriti del seeding, dopo il facile successo all'esordio sullo spagnolo Martinez ed il kazako Nedovyesov, ripescati in tabellone come lucky loser, si sono ripetuti battendo per 6-4 6-3, in 62 minuti di partita, il francese Arthur Fils e l'altro kazako Alexander Bublik. In semifinale gli azzurri affronteranno i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer.