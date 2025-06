Daniil Medvedev batte Alex Michelsen in due set e si qualifica in semifinale al torneo Atp 500 di Halle sull'erba. Il 29enne russo, numero 11 del ranking mondiale, si è imposto sul 20enne statunitense (n.33) per 6-4 6-3.

In semifinale affronterà il vincente tra Flavio Cobolli ed Aleksander Zverev.