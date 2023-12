Tennis: il messaggio di Nadal, entro in un terreno inesplorato

Lo definisce "un terreno inesplorato" che intende affrontare senza particolari obiettivi da inseguire. In un messaggio in spagnolo affidato ad X Rafa Nadal parla di cosa si attente dal suo rientro che, come lui stesso ha annunciato, avverrà a Brisbane, dopo un anno di stop per via di vari guai fisici. "Ho avuto paura di annunciare il mio rientro dopo un anno senza incontri e un intervento all'anca - spiega Nadal - Ma quello che mi preoccupa di più è tutto il resto. Penso di essere pronto, confido e spero che le cose vadano bene e abbia l'opportunità di divertirmi in campo. Non mi aspetto nulla, questa è la verità. Credo di trovarmi in un momento diverso, in una situazione diversa e in un terreno inesplorato". Nadal parla anche delle emozioni che si appresta a vivere nel tornare all'agonismo, consapevole che - soprattutto all'inizio - non potrà essere il giocatore ammirato nei suoi anni d'oro: "E' passato tanto tempo, quindi spero innanzitutto di risentire le sensazioni del passato. Ho sempre preteso il massimo da me stesso, ma in questo momento non devo fare altrettanto. Dovrò accettare che le cose saranno molto difficili all'inizio, dovrò concedermi il tempo necessario e perdonarmi se le cose andranno male, il che è assai possibile. Sapendo, però, che potrebbe esserci un futuro non troppo lontano in cui le cose potrebbero cambiare se il mio fisico risponderà".