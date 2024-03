Tennis: Indian Wells, battuto Kecmanovic, Sonego al 2° turno

Tabù Indian Wells sfatato per Lorenzo Sonego. Sempre ko nel Masters 1000 californiano (3 sconfitte senza set vinti), il torinese ha conquistato la prima vittoria in carriera nella Coachella Valley battendo al 1° turno il serbo Miomir Kecmanovic, n. 47 al mondo. Una prestazione convincente per Sonego che ha chiuso l'incontro con lo score di 7-6(1), 6-4 in un'ora e 32 minuti di gioco. Due set con punteggi diversi, ma chiavi di lettura simili. Sonego, infatti, è riuscito a indirizzare entrambi i parziali reagendo nel migliore dei modi a dei momenti di difficoltà. Prima vittoria nel deserto statunitense per Lucia Bronzetti, protagonista di un esordio più che convincente nel terzo WTA 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La 25enne di Villa Verucchio, n.53 del ranking, alla seconda presenza nel main draw (la terza complessiva), ha sconfitto per 6-2 6-4, in un'ora e 39 minuti di partita, la polacca Magdalena Frech, n.43 WTA,