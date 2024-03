Tennis: Indian Wells, fuori al primo turno Errani e Trevisan

Sara Errani, n.100 del ranking, promossa dalle qualificazioni, non ha superato il primo turno del torneo Wta 1000 di Indian Wells. E' stata sconfitta 6-3, 6-1 dalla giapponese ex numero 1 del mondo e quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka, vincitrice ad Indian Wells nel 2018. Subito eliminata anche Martina Trevisan, n.59 Wta, alla terza partecipazione con il terzo turno raggiunto lo scorso anno come miglior risultato. Ad escluderla (risultato 7-5, 6-3) la francese Diane Parry, n.61 del ranking.