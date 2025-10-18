Tennis: infortunio per Rune a Stoccolma, si ritira in lacrime

Si è chiusa con le lacrime di Holger Rune (e con tanto di ritiro) la prima semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma. Sul 2-2 del secondo set nella sfida contro Ugo Humbert, il n. 11 del mondo e prima testa di serie ha infatti avvertito un fortissimo dolore nella zona della caviglia sinistra, senza più poter riprendere. Nessun movimento strano per il danese, che aveva anche vinto il primo set per 6-4.

In corsa, mentre cercava di colpire col dritto Rune non è più riuscito a camminare mettendo il peso sul proprio piede sinistro. È arrivato sino alla panchina per sedersi zoppicando, e col volto disperato ancor prima che commosso ha accolto l'intervento del fisioterapista e del medico, che purtroppo non sono riusciti a migliorare la sua situazione. A loro, il tennista classe 2003 sembra aver menzionato un problema al tendine d'Achille, anche se l'entità e la tipologia restano da valutare. La disperazione sul suo volto, e su quella di tutto il suo staff - compreso un preoccupatissimo Marco Panichi - non sembra però presagire nulla di buono, almeno per il futuro più immediato.