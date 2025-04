Tennis: Madrid: esordio vincente per il doppio Errani-Paolini

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio al WTA 1000 di Madrid. Le azzurre, seconde favorite del seeding, hanno battuto all'esordio per 6-4 6-7(3) 10-6, in un'ora e 49 minuti di partita, la taiwanese Chan Hao-Ching e la messicana Giuliana Olmos. Erani e Paolini al secondo turno affronteranno la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens.