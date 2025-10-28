Acquista il giornale
Tennis: Masters 1000 Parigi; Cobolli si ferma contro Shelton

di Redazione Sport
28 ottobre 2025
Flavio Cobolli cede per la terza volta contro Ben Shelton nel 2025. Lo statunitense chiude 7-6(4) 6.3 e centra la prima qualificazione in carriera al terzo turno del Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione tradizionalmente di scena a Bercy, da quest'anno ospitato alla Defense Arena a Nanterre, banlieue parigina teatro dell'università da cui partì il maggio francese nel 1968.

