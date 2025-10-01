Tennis: MG è partner della Coppa Davis alle Final 8 di Bologna

MG diventa partner e auto ufficiale della Davis Cup, lo ha annunciato l'International Tennis Federation (ITF). La partnership - una prima assoluta per MG nel mondo del tennis - vedrà l'iconico marchio ospitare a bordo delle proprie auto giocatori, squadre e staff in occasione delle finali a 8 della Coppa Davis 2025 che si svolgeranno a Bologna (18-23 novembre). La flotta di veicoli forniti per l'evento includerà i modelli più innovativi della gamma MG: MG3, MG ZS, MG HS, MG4 e MGS5 EV. La partnership che metterà il marchio al centro dell'azione prevede la presenza del logo sulla parete di fondo, un logo virtuale sul campo e un'auto esposta all'interno del perimetro esterno del campo. Il marchio MG sta crescendo in Italia e nel mercato europeo con una visione rinnovata e un forte impegno verso la mobilità sostenibile. Combinando tecnologia all'avanguardia, innovazione e design inglese, MG continua ad espandere la propria presenza con un'entusiasmante gamma di nuovi modelli ideati per rispondere puntualmente alle esigenze degli automobilisti europei di oggi. "La Coppa Davis e MG - ha detto David Haggerty, Presidente ITF - sono due marchi che condividono una lunga storia e un grande prestigio, e siamo molto lieti di unirli attraverso questa partnership. La Final 8 di quest'anno si preannuncia come un altro evento spettacolare e non vediamo l'ora di lavorare insieme al team MG a Bologna a novembre". "Siamo estremamente orgogliosi di essere partner della Coppa Davis e di lavorare al fianco di un marchio iconico con oltre cento anni di storia - ha aggiunto Andrea Bartolomeo Country Manager di MG in Italia - proprio come noi. In realtà noi siamo un po' più giovani! Far parte della competizione a squadre più importante del tennis maschile è un momento davvero speciale. Lo spirito di squadra è qualcosa che sentiamo molto forte in MG. Questa partnership con la Coppa Davis sottolinea la nostra visione di crescita e contribuirà a portare entusiasmo agli appassionati di tennis. Siamo anche molto felici di condividere questa esperienza unica con i nostri clienti MG italiani, scoprite come su www.mgmotor.it." Le Final 8 di Coppa David sono la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo di tennis maschile e si svolgerà alla Fiera di Bologna dal 18 al 23 novembre.