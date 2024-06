Torna in semifinale per la seconda settimana consecutiva Lorenzo Musetti. Dopo Stoccarda, il toscano si ripete all'ATP 500 del Queen's battendo ai quarti Billy Harris, numero 162 del mondo con il punteggio di 6-3 7-5. Domani, in semifinale, Musetti sfiderà l'australiano Jordan Thompson, che ha eliminato Taylor Fritz.