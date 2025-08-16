Tennis: Musetti e Sonego vanno in finale di doppio a Cincinnati

Impresa di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che raggiungono la finale del torneo di doppio al Masters 1000 di Cincinnati. I due azzurri hanno affrontato e sconfitto i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski, coppia numero 5 del seeding e favoriti alla vigilia. I due "Lorenzo" si sono imposti con il punteggio di 4-6 6-3 13-11, al sesto match point.

Musetti e Sonego contenderanno il titolo a Nikola Mektic e Rajeev Ram, che hanno raggiunto la loro prima finale battendo 7-6 7-6 Julian Cash e Lloyd Glasspool. Già capaci di arrivare ai quarti a Cincinnati nel 2023, Musetti e Sonego hanno raggiunto la seconda finale Atp in doppio come coppia. Ci erano già riusciti nel 2024 al "Qatar ExxonMobil Open", ma non sono riusciti a diventare la prima coppia italiana nell'albo d'oro del torneo di Doha. In quell'occasione gli azzurri hanno finito per cedere 7-6(0) 2-6 10-8 in finale contro Murray e Venus.

Musetti non ha giocato altre finali Atp in doppio, mentre Sonego può vantare due titoli in questa specialità con due partner diversi, a Cagliari nel 2021 con Andrea Vavassori e a Kitzbuhel nel 2022 con lo spagnolo Pedro Martinez.